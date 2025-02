URA samostalno na izborima u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret URA nastupiće samostalno na lokalnim izborima u Nikšiću koji su zakazani za 13. april, odlučio je opštinski odbor te partije.

Iz nikšićke URA-e su istakli da ostaju otvoreni za saradnju sa istaknutim građanima, aktivistima, lokalnim grupama građana i inicijativama koje baštine iste programske vrijednosti, kao i da već razgovaraju sa nekima od njih.

“Željeli smo, borili se i mislili, kao vjerujemo i većina građana, da ćemo nakon 2020. godine raskrstiti sa svim lošim praksama koje je uspostavio bivši režim. Nažalost, sa novom vlašću, predvođenom (Andrijom) Mandićem i (Milojkom) Spajićem, te prakse su ponovo sve više aktuelne”, naveli su iz URA-e.

Kako su kazali, građani svakodnevno imaju prilike da gledaju kako se zloupotrebljavaju državni resursi, kako novca ima za javne funkcionere, ali ne i za dječije dodatke, kako se jahtašima ukidaju akcize na gorivo, a građanima povećavaju.

“Kako su nacionalistički ispadi koji dijele naše društvo sve češći, kako se krše Ustav i zakoni, kako ne postoje granice za nepotizam i partijsko zapošljavanje, kako na rukovodeća mjesta dolaze ljudi sa sumnjivim diplomama, kako oni koji pokrivaju najodgovornije pozicije nemaju nikakav problem da iznose neistine na očigled svih građana”, navodi se u saopštenju.

Iz URA-e su kazali da to nijesu Crna Gora, ni Nikšić za koji su oni i ogromna većina građana borili.

“Zbog toga, sada kada se Crna Gora nalazi ponovo između dva oštro suprostavljena bloka, koji očigledno samo žele zamjene, na nama je, možda više nego ikad, da zajedno sa svim građanima koji istinski žele promjene da udružimo snage, preuzmemo odgovornost i Nikšić i Crnu Goru vratimo na put napretka”, poručili su iz nikšićke URA-e.

Oni su saopštili i da su u prethodnim danima obavili većinu pripremnih aktivnosti u susret lokalnim izborima, da su počeli i sa sakupljanjem potpisa za predaju liste.

Iz nikšićkog odbora URA-e su kazali da će u narednim danima izabrati Izborni štab koji će rukovoditi kampanjom, a zatim izabrati i nosioca ili nositeljku njihove liste i kandidate za odbornice i odbornike, kao i slogan pod kojim će nastupiti u kampanji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS