Uputiće zahtjev VK da se izjasni o slučaju Đuranović

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Pokreta Evropa sad (PES) Milojko Spajić i predstavnici opozicije potpisali su sporazum kojim su se saglasili da u narednih sedam dana podnesu zahtjev za mišljenje Venecijanskoj komisiji (VK) u vezi sa procedurom konstatovanja prestanka mandata sutkinji Ustavnog suda, saopšteno je iz Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori.

Kako se navodi, sporazum su na sastanku održanom u prostorijama Delegacije EU u Crnoj Gori, koji je organizovao ambasador Johan Satler, sa Spajićem potpisali predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković, jedan od lidera Evropskog saveza Damir Šehović i predsjednik Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović.

Iz Delegacije EU su kazali da će tekst zahtjeva VK pripremiti po jedan predstavnik vlasti i opozicije, nakon konsultacija.

Dogovoreni zahtjev VK će, kako su rekli, uputiti Spajić.

“Strane se saglašavaju da preduzmu sve neophodne korake ka punoj primjeni mišljenja VK u najkraćem roku, a najkasnije 15 dana nakon njegovog dostavljanja”, navodi se u saopštenju Delegacije.

Ističe se da će, do dostavljanja mišljenja VK, biti obustavljena dalja procedura izbora jednog sudije Ustavnog suda po konkursu koji je Ustavni odbor Skupštine Crne Gore objavio 23. decembra prošle godine.

Iz Delegacije EU su kazali da se, nakon potpisivanja ovog sporazuma, strane obavezuju na normalizaciju političke situacije i ponovno uspostavljanje funkcionalnosti Skupštine.

“Strane se obavezuju da podrže EU reforme i zakonodavne inicijative pripremljene u konsultaciji sa institucijama EU, s ciljem završetka pregovora o pristupanju EU do kraja naredne godine”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, potpisnici sporazuma su se obavezala da nastave rad parlamentarnog Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, s ciljem završetka procesa izborne reforme najkasnije do kraja godine.

“Pored toga, postignuta je saglasnost da se fokus usmjeri na ispunjavanje obaveza iz EU agende, te da se bez prethodno obezbijeđenog opšteg političkog konsenzusa, neće predlagati pitanja koja dijele javnost, kako je to i predviđeno „Barometrom 26“”, rekli su iz Delegacije EU.

Sastanku su, pored Satlera i potpisnika sporazuma, prisustvovali predstavnici PES, Boris Pejović i Bojan Božović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS