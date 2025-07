UPSUL: Evakuisan muškarac sa nepristupačne plaže kod Sutomora

Podgorica, (MINA) – Državljanin Crne Gore uspješno je evakuisan sa nepristupačne, divlje plaže, koja se nalazi iza tunela Golo Brdo u Sutomoru, kazali su iz Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (USPUL).

Navodi se da je pomorsko-operativni centar u 11 sati i pet minuta primio poziv za hitnu intervenciju, nakon što je ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć zatražila pomorsku evakuaciju osobe koja je prethodno izvučena iz mora, a zbog nepristupačnosti terena nije je bilo moguće transportovati kopnenim putem.

Kako se dodaje, na poziv je odmah reagovao UPSUL, i na lice mjesta upućen je spasilački čamac SAR-5.

“Osoba je bezbjedno evakuisana do Luke Bar, gdje je predata ekipi Hitne pomoći na dalje zbrinjavanje”, kaže se u saopštenju.

Iz UPSUL-a su rekli da je akcija trajala oko 20 minuta i da je završena uspješno.

Oni su naveli da su u akciji, osim SAR-5, učestvovali i čamac Službe granične policije Bar, kao i čamac jednog od privatnih zakupaca plaže, koji su pružili podršku na terenu.

