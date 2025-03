Upravni sud: Nezakonita odluka ASK-a da je Milatović prekršio zakon

Podgorica, (MINA) – Upravni sud Crne Gore usvojio je tužbu predsjednika države Jakova Milatovića i poništio odluku Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) kojom je utvrđeno da je prekršio Zakon o sprječavanju korupcije.

Iz suda su podsjetili da je odlukom Agencije, od 27. oktobra 2022. godine, utvrđeno da je Milatović, kao bivši javni funkcioner, prekršio zakon jer u Izvještaju o prihodima i imovini nije prijavio po 247 akcija „Montenegro express group“ AD Budva, dok na ime supruge nije prijavio automobil marke “Renault Clio“.

Drugim stavom odluke utvrđeno je da je Milatović prekršio Zakon o sprječavanju korupcije, jer u roku od 30 dana od nastanka promjene nije podnio Izvještaj koji se odnosi na uvećanje imovine preko pet hiljada EUR, odnosno nije prijavio kupovinu automobila marke „Renault Kadjar“.

„Upravni sud je našao da se u upravnom postupku koji je prethodio njegovom donošenju nije vodilo računa o pravilima postupka, zbog čega je osporenu odluku poništio“, navodi se u saopštenju.

Kako su pojasnili iz Upravnog suda, članom 14 stav 1 Zakona o upravnom postupku je propisano da stranka ima pravo da učestvuje u upravnom postupku radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su od značaja za donošenje upravnog akta, dok je odredbom stava 2 istog člana propisano da prije donošenja upravnog akta stranka ima pravo da se izjasni o rezultatima ispitnog postupka.

„Takođe, odredbom člana 111 istog zakona, propisano da je prije donošenja rješenja javnopravni organ dužan, osim u slučajevima iz člana 113 ovog zakona, da obavijesti stranku o rezultatima ispitnog postupka i da stranka ima pravo da se izjasni o rezultatima ispitnog postupka”, dodaje se u saopštenju.

Upravni sud je, uvidom u spise predmeta, utvrdio da tužiocu do donošenja osporenog akta nije bilo omogućeno da se izjasni o svim činjenicama i okolnostima na kojima se zasniva odluka.

„Jer u spisima predmeta ne postoji dokaz da je tužilac primio obavještenje o rezultatima ispitnog postupka, broj UPl-02-375/5-2022 od 20. septembra 2022. godine, za koji tužena tvrdi da je tužiocu dostavljen 7. oktobra 2022. godine“, kazali su iz Upravnog suda.

U saopštenju se navodi da je sud, ne upuštajući se u pravilnost primjene materijalnog prava i činjenično utvrđenje prvostepenog organa u odnosu na samu upravnu stvar, zbog navedene povrede pravila postupka, tužbu usvojio i osporenu odluku poništio.

„U postupku ocjene zakonitosti upravnog akta, prevashodno sud polazi od proceduralnih povreda, potom činjeničnog stanja, a zatim pravilne primjene materijalnog prava, pa se kod izloženog, a imajući u vidu nađenu povredu postupka, sud nije upuštao u primjenu materijalnog prava“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS