Uprava policije upozorila građane na lažne mejlove

Podgorica, (MINA) – Uprava policije upozorila je građane da ne odgovaraju ne mejlove koji stižu sa adresa koje se lažno predstavljaju kao službene adrese policije, a čiji su cilj, kako je saopšteno, isključivo finansijske prevare.

Iz policije su kazali je u prethodnim danima ponovo zabilježeno slanje lažnih mejlova sa adresa koje se lažno predstavljaju kao službene adrese Uprave policije, kako bi obmanuli građane putem neistinitih tvrdnji o pokretanju istraga, pozivima na saslušanje ili navodnim optužbama za krivična djela.

„Cilj ovakvih poruka je isključivo finansijska prevara, kako bi izvršioci došli do ličnih podataka, bankovnih informacija ili naveli građane da uplate novac ili podijele osjetljive informacije“, naveli su iz policije.

Kako su podsjetili, slični pokušaji zloupotrebe zabilježeni su i tokom 2022. i prošle godine, kako u Crnoj Gori tako i u regionu i Evropi.

U prethodnim slučajevima je, ističe se u saopštenju, Uprava policije identifikovala izvore spornih mejlova, koji su dolazili izvan teritorije Crne Gore.

„Postupak je u toku i sprovodi se u saradnji sa međunarodnim partnerima i nadležnim tužilaštvima“, rekli su iz policije.

Oni su pozvali građane da ne odgovaraju na takve poruke, ne otvaraju linkove i priloge i odmah obrišu sumnjive mejlove.

