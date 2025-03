Uprava policije: Službenici policije postupili zakonito

Podgorica, (MINA) – Službenici policije, u slučaju pokretanja prekršajnog postupka protiv novinara Brana Mandića, postupili su zakonito i bez namjere podrivanja ili targetiranja pojedinca, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je advokatska kancelarija Šušić, kao pravni zastupnik Aleksandra Stamatovića, 28. novembra policiji podnijela prijavu protiv Mandića zbog navodnih uvreda koje je iznio na račun Stamatovića u objavi na društvenoj mreži Facebook, kao javnom prostoru.

Iz Uprave policije su kazali da su, postupajući po podnesenoj prijavi, o događaju obavijestili državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

“Koji se izjasnio da se u navedenom ne stiču elementi bića krivičnog djela, već da službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica cijene eventualno postojanje prekršaja”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je, uvidom u dostavljenu prijavu i analizom sadržaja objave na društvenim mrežama, ocijenjeno da ona sadrži elemente prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru – vrijeđanje i drsko ponašanje.

“Kako zakonska procedura nalaže, protiv Mandića je Sudu za prekršaje podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka”, kaže se u saopštenju policije.

Oni su kazali da će Sud za prekršaje, u objektivnom i nezavisnom postupku, cijeniti osnovanost podnijete prekršajne prijave.

“Zbog velikog interesovanja, različitih interpretacija i eventualnih tumačenja koja su suprotna načelima funkcionisanja Uprave policije, napominjemo da su policijski službenici u pomenutom slučaju postupili na zakonit način, bez namjere podrivanja ili targetiranja pojedinca, uz jednak odnos prema svim građanima”, naglasili su iz Uprave policije.

Oni su istakli da navodi pojedinih organizacija da Uprava policije krivično goni Mandića nijesu istiniti, podsjećajući da krivični i prekršajni postupak predstavljaju različite kategorije i ne nose istu težinu u sudskim postupcima.

Oni su naglasili i da Uprava policije uvažava prava novinara na slobodu kreativnog izražavanja, istraživanja, štiti njihov profesionalni integritet i slobodu govora.

“Uprava policije teži partnerskom odnosu sa medijima u kom se kao ključni principi izvještavanja ističu objektivnost, preciznost i tačnost, uz međusobno uvažavanje i saradnju”, naveli su iz Uprave policije.

Oni su dodali i da, kao institucija koja u sistemu državne uprave teži dostizanju evropskih standarda, a u kojoj veliki procenat zaposlenih čine žene, poštuju i afirmišu prava žena i najoštrije osuđuju svaki vid mizoginog djelovanja i ponašanja.

“U toku sprovođenja mjera i radnji iz svoje nadležnosti, primjenjujemo princip zakonitosti i objektivnosti, čime postižemo nepristrasan pristup prema strankama, cijeneći individualnu odgovornost pojedinaca”, kazali su iz Uprave policije.

Oni su apelovali na nevladine organizacije, medije, novinare i građane da objektivno i pažljivo sagledaju sve apsekte navedenog događaja.

