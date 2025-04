Uprava policije: Podnijećemo krivičnu prijavu protiv Perovića

Podgorica, (MINA) – Uprava policije podnijeće nadležnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Darka Perovića, ranjenog u pucnjavi koja se u subotu dogodila u Glavnom gradu, zbog lažnog prijavljivanja.

Iz Uprave policije su to saopštili nakon što su Vijesti danas objavile da je Perović pred tužiteljkom Jelenom Protić tvrdio da je u policiji trpio prijetnje i ucjene da optuži Danila Mandića za ranjavanje.

Mandić je uhapšen u nedjelju zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju na štetu Perovića i još jedne osobe.

Iz policije su rekli da vozilo za koje se sumnja da je korišćeno prilikom izvršenja krivičnog djela nije u vlasništvu Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) – Uprave policije, već Skupštine Crne Gore na koju je i registrovano.

Uprava policije, kako su kazali, ne posjeduje saznanja o radno-pravnom statusu Mandića, niti njegovom radnom angažovanju u javnom ili privatnom sektoru.

“Naglašavamo da D.M. nije zaposlen kao službenik Uprave policije, MUP-a, a samim tim ni Sektora za obezbjeđivanje ličnosti i objekata i da ispred Sektora nije angažovan na poslovima pružanja bezbjednosne zaštite štićenim ličnostima shodno propisima kojima se to uređuje”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su podsjetili da su službenike Odjeljenja bezbjednosti Podogorica u subotu, oko tri sata i 40 minuta, građani obavijestili da je u blizini raskrsnice bulevara Ivana Crnojevića i ulice Marka Miljanova došlo do sukoba više osoba, od kojih je jedna upotrijebila vatreno oružje.

„Postupajući po prijavi i izlaskom na lice mjesta zatečena je jedna osoba koja je prilikom prikupljanja informacija i saznanja odbila saradnju sa policijskim službenicima, odnosno da pruži na uvid lična dokumenta“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su ponovili da se ta osoba vozilom marke Škoda, podgoričkih registarskih oznaka, udaljila sa lica mjesta, ometajući policijske službenike u vršenju službene radnje i odbijajući da se zaustavi na izdat znak STOP.

Kako su naveli, nakon toga je ista osoba izazvala saobraćajnu nezgodu, gdje su ga policijski službenici zaustavili i utvrdili da se radi o Peroviću.

Iz policije su rekli da je zbog povrede u predjelu desne potkoljenice, on upućen u Klinički centar Crne Gore na ukazivanje ljekarske pomoći.

„Testiranjem je utvrđeno da je D.P. pozitivan na prisustvo alkohola u koncentraciji od 0,66 promila, kao i psihoaktivnih supstanci u organizmu –kokaina“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da na licu mjesta nijesu zatečene druge osobe, osim očevidaca događaja.

Iz policije su kazali da je Peroviću ukazana pomoć u Urgentnom bloku i da je on tom prilikom odbio detaljne ljekarske preglede i snimanja, pa je dežurni ljekar na osnovu vizuelnog pregleda sačinio izvještaj o povredi.

Iz policije su naveli da je Peroviću, kasnije nakon ponovnog pregleda, konstatovana prostrijelna rana u predjelu desne potkoljenice.

Oni su kazali da Perović, tokom pružanja medicinske pomoći, policijskim službenicima nije dao tačne informacije o okolnostima povrijeđivanja.

„Nakon obavljenog testiranja kojim je utvrđeno da je D.P. pozitivan na prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci i nakon dovođenja u službene prostorije, nad njim je sprovedena kriminalistička obrada u smislu izuzimanja garderobe i uzorkovanja tragova koji se mogu dovesti u vezu sa krivičnim djelom“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su podsjetili da je Perović uhapšen zbog više počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima i Zakona o javnom redu i miru.

Kako su kazali, sudija za prekršaje ga je u nedjelju oglasio krivim i kaznio novčanom kaznom u iznosu od 3,45 hiljada EUR, dok je vozilo kojim je upravljao oduzeto radi daljih provjera.

„Nakon pregleda lica mjesta i preduzetih mjera prvog zahvata, kao i identifikacije očevidaca i prikupljanja obavještenja od njih, došlo se do saznanja da je jedna osoba upotrijebila vatreno oružje“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je nakon novih okolnosti bez odlaganja, oko pet sati, obaviješten dežurni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Podgorici Aleksandra Adžić Živković.

Ona je, kako su kazali iz policije, u komunikaciji sa policijskim službenicima koordinirala aktivnostima, a oni su je blagovremeno obavještavali o novonastalim okolnostima.

Kako su kazali iz policije, u sedam sati i 47 minuta istog dana upoznata je i državna tužiteljka u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici Jelena Protić, koja se izjasnila da postupanje po predmetnom događaju nastavi ODT.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici prethodno, u ranim jutarnjim i kasnije u dnevnim satima, tri puta izvršili pregled i pretragu užeg i šireg lica mjesta u cilju pronalaska predmeta i tragova.

O tome su, kako su dodali, sačinjeni adekvatni spisi sa propratnom foto dokumentacijom.

Iz policije su kazali da je pregledan i izuzet veći broj nadzornih kamera u užem i širem licu mjesta, kao i da su prikupljena obavještenja od više osoba.

„Utvrđen je boravak oštećenih i osumnjičenog tokom kritične večeri u jednom ugostiteljskom objektu, kao i kretanje vozila Rendž Rover za koje se sumnja da je korišćeno prilikom izvršenja krivičnog djela od strane M.D.“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici, tokom sprovođenja kriminalističke obrade, došli do saznanja da je sada osumnjičeni Mandić upotrijebio vatreno oružje na štetu Perovića.

Oni su kazali da je identifikovana i druga oštećena osoba – A.T.

Iz policije su rekli da je A.T. tokom navedenog dana bio nedostupan organima za sprovođenje zakona.

Kako su kazali, A.T. je u večernjim satima istog dana lociran u svojoj kući, a nakon toga se uputio na ukazivanje ljekarske pomoći u Urgentnom centru, gdje su mu konstatovane povrede nastale od projektila ispaljenog iz vatrenog oružja.

Iz policije su naveli da je po završenom ljekarskom pregledu A.T. pristupio službenim prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Podgorica radi prikupljanja obavještenja.

Policijski službenici su, kako je saopšteno, po prikupljenim saznanjima o događaju raspisali potragu za Mandićem i u više navrata pokušali da lociraju njega i vozilo.

„Nakon toga je, oko ponoći u nedjelju, D.M. pristupio prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Podgorica. Tom prilikom je izvršena kriminalistička obrada lica, izuzimanje i uzorkovanje tragova koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenim krivičnim djelom“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je postupajuća tužiteljka u Višem državnom tužilaštvu naložila da se Mandić uhapsi zbog sumnje da je izvršio krivična djela teško ubistvo u pokušaju i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Iz policije su rekli da je vozilo marke Rendž Rover u nedjelju Upravi policije dobrovoljno predato od strane trećeg lica, nakon čega je privremeno oduzeto radi preduzimanja daljih mjera i radnji po nalogu postupajućeg tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

„Policijski službenici su nakon hapšenja D.M, u jutarnjim satima, izvršili pretres porodične kuće u cilju pronalaska predmeta i tragova, kao i pretres objekta stanovanja A.B. sa kojim je, kako se sumnja, kritične večeri D.M. boravio u jednom ugostiteljskom objektu“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da se u fazi izviđaja preduzimaju i druge procesne mjere i radnje na prikupljanju dokaza i razjašnjenja pravno relevatnih činjenica koje su značajne za vođenje krivično pravne istrage.

„Kao i sprovođenje određenih vjestačenja po naredbama Višeg državnog tužilaštva, u sveobuhvatnim aktivnostima kojima koordinira Više državno tužilaštvo u Podgorici“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS