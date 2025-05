Uprava policije: Lažne dojave o bombama zbog eksterne mature i sličnih provjera znanja

Podgorica, (MINA) – Česte dojave o navodno postavljenim bombama usmjerene su ka školama gdje se polaže eksterna matura, kako bi se odložila nastava, saopštili su iz Uprave policije i apelovali na podršku roditelja u cilju očuvanja bezbjednosti djece, nastavnika i nesmetanog završetka školske godine.

Više škola u Podgorici i Nikšiću evakuisano je jutros zbog dojave o postavljenim eksplozivnim napravama.

Iz Uprave policije su, povodom učestalih dojava o postavljenim improvizovanim eksplozivnim napravama u školama, za koje je, kako su kazali, utvrđeno da su lažne, apelovali na podršku roditelja i saradnju u cilju očuvanja bezbjednosti djece, nastavnika i nesmetanog završetka školske godine.

Kako su istakli, Uprava policije redovno procjenjuje rizik u saradnji sa školama, zaštitarskim službama i policijskim službenicima.

“Stalna prisutnost policije i diverzioni pregledi doprinose maksimalnoj bezbjednosti svih koji borave u školskim objektima“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je, na osnovu dosadašnjih iskustava, evidentno da su česte dojave usmjerene ka školama gdje se polaže eksterna matura ili slične provjere znanja, s ciljem odlaganja nastave.

„Zajednički nam je cilj da ovakve situacije rješavamo brzo, uz minimalan uticaj na nastavni proces i osjećaj sigurnosti učenika“, dodali su iz policije.

Oni su pozvali roditelje da razgovaraju sa svojom djecom o ozbiljnosti takvog ponašanja, budući da su u prethodnom periodu počinioci ovih djela bili maloljetnici.

“I da obrate pažnju na njihovu aktivnost u sajber prostoru budući da je njihova uloga u ovom segmentu od izuzetnog značaja“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije su poručili da Grupa za visokotehnološki kriminal u saradnji sa tužilaštvom preduzima sve mjere s ciljem otkrivanja i procesuiranja odgovornih osoba.

“Zajedničkim djelovanjem možemo spriječiti zloupotrebe i obezbijediti sigurno školsko okruženje“, zaključuje se u saopštenju.

