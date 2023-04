Uprava policije: Izborni dan protiče mirno

Podgorica, (MINA) – Izborni dan u Crnoj Gori, sa aspekta bezbjednosti, protiče mirno, saopšteno je iz Uprave policije.

“Policija će nastaviti da preduzima aktivnosti iz svoje nadležnosti, kako bi izborni dan protekao bezbjedno i neometano”, naveli su iz Uprave policije na Tviteru /Twitter/.

Oni su apelovali na građane i aktere društveno – političkog života da svojim djelovanjem doprinesu da izborni dan, protekne i okonča se mirno, u skladu sa zakonom.

