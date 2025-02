Uprava policije: Blokada saobraćajnica bez prijave okupljanja je kršenje zakona

Podgorica, (MINA) – Zatvaranje saobraćaja može da vrši samo policija, uz blagovremenu prijavu skupa, saopštila je Uprava policije povodom najavljene blokade saobraćajnica i pozvala organizatore da, zbog bezbjednosti učesnika, u skladu sa zakonom prijave okupljanja.

Neformalna grupa studenata “Kamo Śutra” najavila je da će od danas svakodnevno blokirati jednu saobraćajnicu u znak protesta zbog neispunjenih zahtjeva nakon tragedije na Cetinju.

Iz Uprave policije su upozorili organizatore da organizovanjem blokade saobraćajnica, bez prethodne prijave policiji, krše zakon.

„Pored toga što organizatori neprijavljivanjem ovakvih okupljanja i zauzimanjem saobraćajnica krše zakone o javnim okupljanjima i o bezbjednosti saobraćaja na putevima, nenajavljenim blokadama saobraćajnica ugrožavaju svoju i bezbjednost ostalih učesnika u saobraćaju, mogu izazvati neželjene posljedice“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je to bio slučaj i prije početka posljednjeg skupa u subotu i dostavili medijima video snimak koji, kako su naveli, svjedoči o visokom stepenu rizika po bezbjednost učesnika skupova i ostalih učesnika u saobraćaju.

Prema njihovim riječima, dio protestanata je, prije zatvaranja saobraćaja na mostu Blaža Jovanovića i prije početka skupa, pokušao samoinicijativno da zatvori saobraćaj, zbog čega je, kako su rekli iz policije, moglo doći do incidenta ili težeg djela protiv bezbjednosti saobraćaja.

„Ukazujemo da zatvaranje saobraćaja može vršiti samo policija uz blagovremenu prijavu, te da to nikako ne bi trebalo da rade građani i organizatori skupa“, poručuje se u saopštenju.

Zbog toga je, kako su naveli iz policije, od krucijalne važnosti, prvenstveno po bezbjednost samih učesnika protesta, da se takva okupljanja blagovremeno prijavljuju policiji, u skladu sa zakonom.

„Kako bi policijski službenici, shodno svojim ovlašćenjima, mogli izvršiti preusmjeravanje drumskog saobraćaja i na taj način, kao i do sada, obezbijediti nesmetano održavanje ovakvih protesta i potpunu bezbjednost učesnika istih“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su rekli da svako drugo ponašanje organizatora i učesnika protesta i isključivanje policije kao partnera, koja bi blagovremenim postupanjem umanjila mogućnost narušavanja javnog reda i mira ili ugrožavanja bezbjednosti osoba i učesnika u saobraćaju, dovodi u pitanje bezbjednost građana.

„Pa samim i tim nameće pitanje odgovornosti organizatora, ukoliko bi došlo do bilo kakvih incidenata i neželjenih posljedica tokom ovakvih protesta“, zaključuje se u saopštenju.

