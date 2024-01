UP: Vozači odgovornim ponašanjem da doprinesu bezbjednosti u saobraćaju

Podgorica, (MINA) – Uprava policije apelovala je na vozače da odgovornim ponašanjem doprinesu svojoj i ukupnoj bezbjednosti u saobraćaju i smanjenju broja nezgoda sa najtežim posljedicama.

Iz Uprave policije su kazali da su se, i pored pojačanog prisustva saobraćajne policije na putevima, preventivnih aktivnosti, akcija, pojačanih kontrola učesnika u saobraćaju i brojnih apela, u Crnoj Gori u prethodna dva dana dogodio veći broj saobraćajnih nezgoda, u kojima su život izgubile četiri osobe.

“U bilo kojoj drugoj državi na svijetu, pa ni u Crnoj Gori, ne postoji objektivna ni realna mogućnost da na svakoj kritičnoj ili manje opasnoj dionici puta bude prisutan policijski službenik, kako bi vozači, zbog straha od eventualne kazne, usporili vožnju i prilagodili svoje ponašanje u saobraćaju”, istakli su iz policije.

Kako su naveli, posebno zabrinjava veliki broj vozača koji su kontrolisani i zatečeni da voze pod dejstvom alkohola.

Iz policije su apelovali na sve vozače da voze samo na način koji je bezbjedan po njih, njihove saputnike i ostale učesnike u saobraćaju.

“Posebno apelujemo na roditelje, da kategoriji mladih vozača (do 24 godine), skrenu pažnju na poštovanje saobraćajnih propisa i bezbjedno i sigurno upravljanje vozilom”, dodaje se u saopštenju.

Iz Uprave policije su kazali da će njihovu službenici i u narednom periodu nastojati da svojim aktivnostima doprinesu smanjenju broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama.

“Ali još jednom apelujemo na sve vozače, da svojim odgovornim ponašanjem i sami doprinesu svojoj i ukupnoj bezbjednosti u saobraćaju i smanjenju broja nezgoda sa najtežim posljedicama”, zaključuje se u saopštenju.

