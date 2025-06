Uništiće duvanske proizvode oduzete u Luci Bar

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas donijela Odluku o uništenju duvanskih proizvoda oduzetih u Slobodnoj zoni Luka Bar, čime se, kako je saopšteno, sistematski zatvara višegodišnje pitanje postupanja sa tim proizvodima.

Iz Vlade je saopšteno da je na današnjoj sjednici usvojena Informacija o predlogu za rješavanje statusa duvanskih proizvoda oduzetih shodno Odluci o zabrani skladištenja duvanskih proizvoda na teritoriji Slobodne zone „Luka Bar“.

„U tom kontekstu, Vlada je donijela Odluku o uništenju oduzetih duvanskih proizvoda, čime se, kako je naglašeno, sistematski zatvara višegodišnje pitanje postupanja sa duvanskim proizvodima oduzetim po ovom osnovu“, kaže se u saopštenju.

Time, kako se dodaje, Vlada pokazuje jasnu i nepokolebljivu odlučnost da se sistemski i bez kompromisa izbori sa krijumčarenjem duvanskih proizvoda, koje predstavlja višegodišnji bezbjednosni, fiskalni i ekonomski izazov.

Navodi se da će donošenjem te odluke i sprovođenjem uništenja u skladu sa Operativnim planom Koordinacionog tijela biti riješeno pitanje postupanja sa oduzetim duvanskim proizvodima, koji se više ne mogu skladištiti u Slobodnoj zoni.

„Time se omogućava zakonito i bezbjedno uništenje oduzete robe, posebno uvažavajući zahtjeve koji se odnose na zaštitu životne sredine“, kazali su iz Vlade.

Oni su istakli da će se uništenjem oduzetih duvanskih proizvoda osloboditi resursi nadležnih organa koji su trenutno usmjereni na vršenje pojačanog nadzora nad robom.

„Takođe, Odluka će pozitivno uticati i na privredne subjekte koji legalno posluju jer će se smanjenjem nelegalnog tržišta smanjiti i nelojalna konkurencija“, kaže se u saopštenju.

Zaključuje se da uništavanje nelegalnih duvanskih proizvoda šalje jasnu poruku da država neće tolerisati kršenje zakona, čime se jača povjerenje građana u institucije i vladavinu prava.

