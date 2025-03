Unaprijediti zakonodavstvo kako bi žrtve bile ohrabrene da prijave nasilje

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori potrebno je unapređenje zakonodavstva, kako bi se obezbijedilo da glas žrtava bude jači i da budu ohrabrene da prijave svaki oblik nasilja, uključujući i seksualno, bez obzira ko je nasilnik ili ko zataškava počinjeno seksualno nasilje.

To je saopšteno iz nevladine organizacije (NVO) PRIMA povodom odluke Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) o odbacivanju krivične prijave Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) protiv bivšeg nastavnika podgoričke Gimnazije “Slobodan Škerović” Radomana Čečovića.

U saopštenju se podsjeća da je Čečović bio optužen za seksualno uznemiravanje učenice S.V.

Iz PRIMA-e su kazali da je odluka donesena sa obrazloženjem da prijavljeno djelo nije bilo definisano kao krivično djelo u vrijeme izvršenja.

“Takođe, tužilac je po službenoj dužnosti razmatrao mogućnost postojanja krivičnog djela proganjanja, ali je ustanovljeno da je za to djelo nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja, i to još prije nego što je krivična prijava bila podnijeta”, dodaje se u saopštenju.

Ta odluka, kako su rekli iz PRIMA-e, izazvala je široku ogorčenost javnosti, kao i same žrtve.

“Takođe, izazvala je zabrinutost među svim onima koji se svakodnevno bore protiv seksualnog nasilja”, dodaje se u saopštenju.

Napominje se da odluka ODT-a ne umanjuje činjenicu da je Čečović slao sramne poruke svojoj bivšoj učenici, nedugo nakon što je napustila školske klupe.

“Ove poruke bile su javno dostupne zahvaljujući S.V. da javno istupi i govori o onome što je doživjela od Čečovića, a javnost je, kao i do danas, ostala šokirana i zgrožena njima”, kaže se u saopštenju PRIMA-e.

Oni su naveli da, iako se u trenutku izvršenja djela seksualno uznemiravanje nije bilo krivično djelo prema tada važećem Krivičnom zakoniku (KZ), jasno je da bi odluka ODT-a bila potpuno drugačija da je zakon omogućavao gonjenje takvih djela.

“Ovaj slučaj nas podsjeća na potrebu za daljim unapređenjem crnogorskog zakonodavstva, kako bismo obezbedili da glas žrtava bude jači i da one budu ohrabrene da prijave svaki oblik nasilja, uključujući i seksualno, bez obzira ko je nasilnik ili ko zataškava počinjeno seksualno nasilje”, smatraju u PRIMA-i.

Oni su kazali da je s obzirom na okolnosti, od ključne važnosti da društvo prestane da okrivljuje žrtve i da im pruži potrebnu podršku.

“Samo kroz pružanje adekvatne pomoći žrtvama može se stvoriti okruženje u kojem će one biti sposobne da prijave pretrpljeno nasilje prije nego što nastupe zakonske zastare”, poručuje se u saopštenju PRIMA-e.

Navodi se da će ta NVO uskoro pokrenuti inicijativu za izmene i dopune KZ, kako bi omogućili prijavljivanje seksualnog uznemiravanja po službenoj dužnosti.

“U međuvremenu, nastavićemo sa pružanjem podrške svim žrtvama seksualnog nasilja, kao i sa zalaganjem za unapređenje zakonodavnih rješenja koja će omogućiti efikasniji odgovor na ovaj ozbiljan problem”, dodaje se u saopštenju.

Iz PRIMA-e su rekli da njihovi napori da seksualnog nasilja bude manje u crnogorskim školama, uskoro će biti pojačani i aktivnostima koje će realizovati zajedno sa MPNI, a uz podršku UNICEF-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS