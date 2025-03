Unapređenje saradnje državnih tužilaštava Crne Gore i Slovenije

Podgorica, (MINA) – Jačanje saradnje tužilaštava Crne Gore i Slovenije doprinijeće uključivanju Državnog tužilaštva Crne Gore u sistem evropskih tužilaštava, a sa ciljem unapređenja kapaciteta i primjene standarda Evropske unije (EU).

To je ocijenjeno na sastanku vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića sa generalnom tužiteljkom Slovenije Katarinom Bergant, u Ljubljani.

Kako je saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva,

Marković je ukazao na reforme državnotužilačke organizacije Crne Gore započetim tokom prethodne godine, a koje su doprinijele konkretnim rezultatima u borbi protiv svih vidova kriminala.

“Svjesni smo da su rezultati Državnog tužilaštva veoma važni za unapređenje vladavine prava i proces evropskih integracija Crne Gore”, rekao je Marković.

On je istakao da je cilj da uspostave efikasnu instituciju usklađenu sa standardima EU.

“Saradnja i razmjena iskustava sa kolegama iz Slovenije za nas ima veliki značaj”, istakao je Marković.

Bergant je rekla da je zadovoljna sadržajem sastanka sa Markovićem.

“Zadovoljna sam sadržajem našeg sastanka, a posebno spremnošću i odlučnošću obje strane da se nastavi dobra saradnja između tužilaštava Slovenije i Crne Gore”, navela je Bergant.

Kako se navodi u saopštenju, sastanak Markovića i Bergant održan je tokom Međunarodne konferencije o jačanju integriteta i nezavisnosti krivičnog pravosuđa na Zapadnom Balkanu, koja se održava u Sloveniji.

