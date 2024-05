Unapređenje ključnih aspekata zdravstvenog sistema cilj nove strategije

Podgorica, (MINA) – Eksperti Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) pružiće stručnu podršku u izradi nove Strategije za kontrolu kvaliteta i bezbjednost zdravstvene zaštite za period od ove do 2028. godine, čiji je cilj unapređenje ključnih aspekata zdravstvenog sistema, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog Vladinog resora su rekli da je resorni ministar Vojislav Šimun razgovarao sa ekspertima SZO, Dorajnom Marušićem i Biserkom Simičić.

„Cilj strategije da se obezbijedi kvalitet zdravstvene zaštite i unaprijede ključni aspekti zdravstvenog sistema, a koji utiču na svakodnevni život naših građana“, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je istaknuto da zdravstveni sistem ne samo Crne Gore, već i u mnogim drugim zemljama, se suočava sa višestrukim izazovima, koji proizilaze iz brzih demografskih promjena, porasta hroničnih bolesti, zastarjele infrastrukture i potrebe za integracijom novim tehnologija.

Šimun je naglasio da su zdravstveni sistemi koji ne osiguravaju visok kvalitet i sigurnost opterećeni većim troškovima, ne samo zbog nepotrebnih ili neefikasnih postupaka, već i zbog uticaja koji medicinske greške imaju na zdravlje pacijenata.

Ti problemi, kako se navodi, hitno zahtijevaju sveobuhvatnu reformu.

„Koja ne samo da će poboljšati rezultate u zdravstvu, već i smanjiti ekonomsku opterećenost u pružanju zdravstvene zaštite i poboljšati cjelokupno zadovoljstvo građana zdravstvenim sistemom“, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da su eksperti SZO upoznali Šimuna da intenzivno rade na izradi nove strategije i uspostavljanju indikatora praćenja koji će značajno doprinijeti unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite.

„Naglašeno je da nacionalna strategija obuhvata četiri globalna zdravstvena cilja, koji se odnose na individualne i populacione ishode, trošak po pojedincu i populaciji, iskustva pacijenata i zadovoljstva osoblja“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su osiguranje i unapređenje kvaliteta i sigurne i bezbjedne zdravstvene zaštite prioritetne aktivnosti u izgradnji sigurnog, efikasnog, pravovremenog, pravičnog i efikasnog zdravstvenog sistema, sa pacijentom u centru pažnje.

Na sastanku je istaknuto da je, uz ekspetsku pomoć SZO, Ministarstvo započelo Pilot projekat kontrole hroničnih nezaraznih bolesti, u prvom redu hipertenzije.

Iz Ministarstva zdravlja su kazali da je za izradu strategije Pilot projekta kontrole HNB (hipertenzija) angažovana ekspertska misija SZO, koju će izraditi Marušić i Simčić.

Navodi se da će se pilot projekat sprovoditi u Domu zdravlja Glavnog grada, a u projektu će učestvovati šest izabranih doktora te zdravstvene ustanove, koji će biti nosioci Pilot projekta.

„Cilj pilot projekta je da se unaprijedi segment rada tima izabranog doktora koji se odnosi na rano otkrivanje pacijenata sa visokim kardiovaskularnim rizikom, kao i zbrinjavanje pacijenata koji se liječe od vidokog krvnog pritiska“, rekli su iz Ministarstva.

