Uložiti dodatne napore u cilju rasvjetljavanja ubistva Jovanovića

Podgorica, (MINA) – Nadležne institucije treba da ulože dodatne napore i pokažu punu odlučnost kako bi bili otkriveni svi izvršioci i nalogodavci ubistva glavnog i odgovornog urednika lista Dan, Duška Jovanovića, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

On je danas razgovarao sa Danijelom Pavićević, sestrom Jovanovića.

“Pavićević je zahvalila na dodjeli najvišeg državnog odlikovanja kojim je odata počast njenom bratu – čovjeku koji je život posvetio borbi za bolju i pravedniju Crnu Goru”, naveo je Milatović u objavi na mreži X.

On je kazao da, nakon više od dvije decenije, poruka nadležnim institucijama, posebno tužilaštvu, ostaje ista.

“Potrebno je uložiti dodatne napore i pokazati punu odlučnost kako bi se otkrili svi izvršioci i nalogodavci ovog zločina”, poručio je Milatović.

On je rekao da je pravda za Jovanovića dug prema njegovoj porodici, ali i društvena i demokratska obaveza cijelog društva.

“Samo na taj način možemo graditi povjerenje u institucije i vratiti vjeru u pravdu u Crnoj Gori”, zaključio je Milatović.

