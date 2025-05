Uloga medicinskih sestara i tehničara ključna u očuvanju zdravlja

Podgorica, (MINA) – Medicinske sestre i tehničari imaju ključnu ulogu u očuvanju i unaprjeđenju zdravlja zajednice, kazali su iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), povodom 12. maja – Međunarodnog dana sestrinstva.

Iz KCCG su podsjetili da se Međunarodni dan sestrinstva obilježava svake godine na dan rođenja Florence Nightingale.

“KCCG izražava duboku zahvalnost i poštovanje prema svim medicinskim sestrama i tehničarima koji svakodnevno, s predanošću i stručnošću, pružaju neophodnu zdravstvenu njegu našim pacijentima”, navodi se u saopštenju KCCG.

Dodaje se da ovogodišnji slogan „Naše sestre. Naša budućnost – Briga o sestrama jača ekonomije“ koji je odredio Međunarodni savjet medicinskih sestara (ICN), naglašava važnost ulaganja u dobrobit medicinskih sestara i tehničara kao ključni faktor za jačanje zdravstvenih sistema i ekonomija širom svijeta.

“On nas takođe podsjeća na ključnu ulogu koju medicinske sestre i tehničari imaju u očuvanju i unaprjeđenju zdravlja zajednice”, kaže se u saopštenju KCCG.

Dodaje se da posvećenost, empatija i profesionalizam medicinskih sestara i tehničara predstavljaju temelj zdravstvenog sistema.

“Tema za 2025. godinu stavlja fokus na fizičko i mentalno zdravlje medicinskih sestara, prepoznajući izazove s kojima se suočavaju, uključujući fizičke, mentalne, emocionalne i etičke aspekte”, navodi se u saopštenju.

ICN, kako se daje, poziva na odlučne mjere i ulaganja u globalnu sestrinsku radnu snagu kako bi se poboljšali zdravstveni ishodi, ojačale ekonomije i izgradila otpornija društva.

Iz KCCG su istakli da u toj zdravstvenoj ustanovi medicinske sestre i tehničari čine više od polovine ukupnog broja zaposlenih, što svjedoči o njihovom značaju u svakodnevnom radu ustanove.

“Njihova kontinuirana edukacija, usavršavanje i spremnost da odgovore na sve izazove zdravstvene zaštite doprinose kvalitetu usluga koje pružamo”, rekli su iz KCCG.

“Menadžment KCCG-a prepoznaje i cijeni trud i zalaganje medicinskih sestara i tehničara, pa će nastaviti da pruža podršku njihovom profesionalnom razvoju i unaprjeđenju uslova rada”, kaže se u saopštenju.

