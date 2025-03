Ulcinjanin uhapšen zbog vožnje pod dejstvom kokaina

Podgorica, (MINA) – Beranska policija uhapsila je F.R. (29) iz Ulcinja, koji je vozio pod dejstvom kokaina i kod kojeg je pronađeno skoro 85 hiljada EUR, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane u nedjelju oko 14 sati, u naselju Pešca, kontrolisali vozilo marke „Bmw X5“, ulcinjskih registarskih oznaka.

Kako su naveli, prilikom kontrole na mjestu vozača nalazio se F.R, dok je na mjestu suvozača bio V.K. (48) iz Ulcinja.

Iz policije su kazali da je pregledom vozila pronađeno 84,9 hiljada EUR.

„F.R. je testiran na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu, gdje je nakon analize utvrđeno da je upravljao vozilom pod dejstvom kokaina, nakon čega je uhapšen zbog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je pronađeni novac privremeno oduzet radi sprovođenja dalje kriminalističke obrade i izviđajnih mjera i radnji u koordinaciji sa službenicima Specijalnog policijskog odjeljenja.

Iz policije su rekli da je od F.R. privremeno oduzeto i vozilo Bmw X5 radi daljih provjera.

„Sa preduzetim mjerama i radnjama je upoznato Specijalno državno tužilaštvo, koje će se nakon ocjene spisa predmeta i potrebnih mjera i radnji izjasniti o kvalifikaciji djela“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS