Ulcinjanin uhapšen zbog prijetnji odbornici nikšićkog parlamenta

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj uhapsili su D.K. zbog sumnje da je ugrozio sigurnost odbornice nikšićkog parlamenta J.P. tokom današnjeg protesta na Maloj plaži, saopšteno je iz Uprave policije.

U saopštenju se navodi da je ulcinjska policija postupala po događaju sa protesta građana na Maloj plaži, kada je tokom govora poslanika Građanskog pokreta URA Dritana Abazovića došlo do incidenta.

Iz policije su kazali da je tom prilikom J.P, prema prijavi koju je podnijela policiji, izašla ispred bine sa transparentom, nakon čega je uočila da joj jedna osoba gestikulacijom ruku i tijela prijeti.

„Nakon toga je ista osoba njoj prišla i grubo istrgla i uništila transparent koji je držala u rukama, što je kod J.P. izazvalo osjećaj uznemirenosti i straha“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, ubrzo potom su prikupljena obavještenja od oštećene i drugih osoba, nakon čega je identifikovan i u službene prostorije doveden D.K.(44) iz Ulcinja radi prikupljanja obavjestenja.

„Sa događajem je upoznat dežurni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju po čijem je nalogu D.K. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti na štetu jedne osobe“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da se u odnosu na cjelokupni događaj preduzimaju dalje mjere i radnje u saradnji sa tužilastvom u pogledu drugih povezanih osoba.

