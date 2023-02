Ulcinj bez struje zbog kvara na dalekovodu

Podgorica, (MINA) – Kompletno područje ulcinjske opštine večeras je ostalo bez struje, zbog kvara na dalekovodu Ulcinj-Možura.

Iz Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) su kazali da je do ispada dalekovoda došlo usljed nevremena praćenog olujnim vjetrom.

„Kako ekipe zbog nepristupačnosti i smanjene vidljivosti nemaju uslova da večeras otklone kvar, jer je on trajnog karaktera, nadamo se da će se u Ulcinju uspostaviti naponske prilike iz alternativnih pravaca“, kazali su iz CGES-a.

Iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) su saopštili da pokušavaju da obezbijede napajanje iz alternativnog pravca.

“Ono što CEDIS može da preduzme jeste da pokuša da obezbijedi napajanje iz alternativnog pravca, na čemu se trenutno radi”, kazali su iz te kompanije.

