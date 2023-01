Ulazak Hrvatske u Šengen podstrek evropskoj perspektivi regiona

Podgorica, (MINA) – Ulazak Hrvatske u Šengen zonu dao je podstrek ostalim državama Zapadnog Balkana na evropskoj perspektivi, saopštio je crnogorski premijer Dritan Abazović.

On se, kako je saopšteno iz Vlade, tokom Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu sastao sa premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem.

„Abazović je čestitao svom kolegi na ulasku Hrvatske u Šengen zonu i dodao da je taj čin dao podstrek ostalim državama Zapadnog Balkana na evropskoj perspektivi“, navodi se u saopštenju.

Abazović je, razgovarajući o ekonomskoj situaciji u regionu i državi, istakao da su ekonomski parametri u Crnoj Gori nikad bolji.

On je naveo da je u Crnoj Gori ove godine zabilježena najniža stopa nezaposlenosti, da je bruto društveni proizvod (BDP) na istorijskom maksimumu i da su strane direktne investicije premašile milijardu EUR.

Kako je saopšteno, sagovornici su se saglasili da dvije susjedne, prijateljske i partnerske države sarađuju u mnogim područjima od zajedničkog interesa.

„Kao i da saveznički odnosi mogu poslužiti za dalji podsticaj međusobne saradnje, kako na bilateralnom tako i na multilateralnom planu“, dodaje se u saopštenju.

