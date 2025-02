Podgorica, (MINA) – Ukrajina ima pravo da odlučuje o svojoj sudbini i svako rješenje rata mora biti pregovarano uz punu uključenost zvaničnog Kijeva, poručeno je na događaju u Podgorici kojim je obilježena treća godišnjica rata u Ukrajini.

Događaj su, u Evropsoj kući, organizovale ambasade Češke, Njemačke, Ukrajine i Delegacija Evropske unije (EU) u Crnoj Gori.

Ambasador Ukrajine u Crnoj Gori Oleh Herasimenko ukazao je na činjenicu da je sveobuhvatna invazija Rusije na Ukrajinu najveći rat u Evropi još od završetka Drugog svjetskog rata.

Kako je kazao, dopustiti ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da uspije u svom naumu imalo bi razarajuće posljedice za stabilnost kontinenta, ali i život svake porodice u Evropi i šire.

Herasimenko je, kako je saopšteno iz Evropske kuće, ocijenio da Putin, ako sada odnese pobjedu, neće stati već će nastaviti sa agresivnim akcijama.

Prema riječima Herasimenka, NATO je najefikasnija opcija da se spriječi neki novi rat.

„Ako se Ukrajina ne priključi NATO-u onda će morati da stvori NATO u Ukrajini, što znači stvaranje armije dovoljno jake da odbije agresiju. Zato govorimo o sveobuhvatnom sistemu bezbjednosnih garancija-vojnih, ekonomskih i političkih. Čvrstih garancija, ne uvjeravanja na papiru“, poručio je Herasimenko.

On je istakao da se ne smije ispustiti trenutak da se „jednom zauvijek sruše Putinovi planovi“.

Herasimenko je rekao da će odluke koje se sada donesu oblikovati budućnost Evrope i svijeta u decenijama koje dolaze i da prava na kompromis nema jer „nije u pitanju naša budućnost već budućnost naše djece“.

„Ukrajina ima pravo da odlučuje o svojoj sudbini“, poručio je Herasimenko.

On je kazao da je Ukrajina izdržala najstrašniji vojni udar u modernoj evropskoj istoriji.

Herasimenko je istakao da su ukrajinski narod i ukrajinsko rukovodstvo odbili da se predaju Putinovom pritisku tada, i da ne neće ni sada.

“Povratak mira san je svih Ukrajinaca. Ipak, niko ne može natjerati Ukrajinu da poklekne, da žrtvuje svoj suverenitet i teritorijalni integritet. Za nas je to pitanje opstanka i to ćemo i braniti“, poručio je Herasimenko.

Ambasadorka Češke u Crnoj Gori Janina Hrebičkova kazala je da svako rješenje rata u Ukrajini mora biti pregovarano uz punu uključenost Ukrajine u cjelokupan proces i prihvaćeno od zvaničnog Kijeva.

Ona je rekla da istorijska iskustva uče da mir nametnut po svaki cijenu samo vodi novom ratu.

Hrebičkova je poručila da Češka nastavlja da čvrsto stoji uz Ukrajinu, da neće priznati okupirane teritorije Ukrajine kao dio Rusije i odbija da isključi mogućnost da Ukrajina dugoročno, postane članica NATO.

Prema njenim riječima, Evropa mora uložiti mnogo više u podršku Ukrajini.

„Prvenstveno moramo vršiti pritisak na Rusiju u pregovorima a na na Ukrajinu. Poraz Rusije mora biti jaka poruka za druge autoritarne režime da put nasilja i nepoštovanja međunarodnog prava ne vodi ničemu.“ poručila je Hrebičkova.

Zamjenik šefa Delegacije EU u Crnoj Gori Rikardo Seri poručio je da je ruska agresija direktan izazov evropskoj bezbjednosti i da se neokolonijalni rat koji koji pokušava da prekraja granice silom ne može tolerisati.

Kako je kazao, istorija nas uči da povlađivanje agresiji vodi u nova pustošenja.

„Rusija ne smije prevladati jer se u tom slučaju neće zaustaviti na granicama Ukrajine“, poručio je Seri.

On je rekao da sa nekim starim partnerstvima koja su na testu i međunarodnim poretkom zasnovanim na pravilima u opasnosti, evropsko jedinstvo ostaje jako.

„Mnogi su sumnjali u ukrajinsku sposobnost da se odupru ruskoj agrersiji. Mnogi su sumnjali u evropsku odlučnost. Zajedno smo im dokazali da nisu u pravu — i zajedno ćemo to nastaviti da činimo“, poručio je Seri.

Kako je kazao, Evropa će stajati uz Ukrajinu, neće napustiti njen narod i neće dopustiti agresoru da prevlada.

