Podgorica, (MINA) – Ukidanje Osnovnog suda u Kolašinu imalo bi negativne posljedice po stanovnike te opštine, koji bi sudsku zaštitu morali da traže u udaljenim mjestima, smatraju u toj instituciji.

Kolašinski Osnovni sud je preko Vrhovnog suda dobio predlog plana racionalizacije pravosudne mreže, kojim je predviđeno ukidanje Osnovnog suda u Kolašinu i pripajanje sudu u Bijelom Polju ili Beranama.

Portparol Osnovnog suda Kolašin Arsen Popović kazao je da se, nakon prijema predloga tog plana, predsjednica tog suda Mirjana Čepić obratila Vrhovnom i ukazala na negativne posljedice mogućeg ukidanja.

„Posebno iz razloga što je ovaj sud spona između sjeverne i središnje regije Crne Gore, pa bi ukidanjem suda stanovnici Opštine Kolašin bili dovedeni u položaj da sudsku zaštitu traže u za njih udaljenim mjestima“, rekao je Popović agenciji MINA.

Kako je kazao, to je problem posebno zbog činjenice da je veliki dio stanovništva nastanjen u selima koja su u većem dijelu godine, zbog loših puteva i vremenskih prilika, neprohodna.

„Ukazano je da se u velikom broju parničnih predmeta izlazi na lice mjesta i da su to u principu područja udaljena od 20 do 40 kilometara od sjedišta suda“, naveo je Popović.

On je dodao da se u krivičnim predmetima, koji se odnose na krivična djela iz oblasti javnog saobraćaja, nadležnost kolašinskog Osnovnog suda prostire magistralnim putem od Platija do mjesta Kraljevo Kolo, što je prostor od oko 55 kilometara.

Popović je naveo da je u dopisu Vrhovnom sudu ukazano i na istorijski aspekt kolašinskog suda, koji ima tradiciju, jer je bio jedan od pet Sreskih sudova u predratnoj Crnoj Gori.

„Na kraju je dat zaključak da će se nacrt plana racionalizacije pravosudne mreže u odnosu na Osnovni sud Kolašin korigovati“, rekao je Popović.

Kako je kazao, u nacrtu plana realizacije pravosudne mreže učestvovao je i predsjednik Opštine Kolašin Vladimir Martinović, koji je ostvario neposrednu komunikaciju sa ministrom pravde Markom Kovačem i apelovao preko društvenih mreža u cilju skretanja pažnje na tu problematiku.

Popović je rekao da je Martinović imao sastanak i sa predsjednicom Osnovnog suda u Kolašinu, kada je rekao da je zainteresovan za pozitivno rješenje tog problema.

„Samim tim i ubuduće očekujemo njegovu podršku“, dodao je Popović.

Koordinator Programa ljudskih prava i pravde u Građanskoj alijansi, Pavle Ćupić, kazao je da bi predlog plana racionalizacije pravosudne mreže u Crnoj Gori trebalo da bude napravljen uzimajući u obzir razne parametre koji su značajni za donošenje odluke o ukidanju određenog suda.

„Ono što je značajno je činjenica da je, od otvaranja dionice auto-puta, posjeta Kolašinu drastično porasla, to je opština u koju se uveliko investira, pa samim tim za razliku od pojedinih manje posjećenih opština ovdje je frekvencija ljudi veća, a samim tim i potreba za boljom dostupnošću suda“, rekao je Ćupić agenciji MINA.

On je istakao da se najbliži osnovni sud od Kolašina nalazi na oko 50 kilometara, u Bijelom Polju, dok je sud u Podgorici udaljen oko 60 kilometara, a u Beranama oko 75.

„Uzimajući u obzir saobraćajnu povezanost sjevernih opština i redovnost međugradskih linija umnogome će se otežati pristup sudu građanima lošijeg imovnog stanja. Ostvarivanje pravde će na ovaj način poskupiti za građane Kolašina“, kazao je Ćupić.

Upitan da li bi pripajanjem bjelopoljskom ili beranskom osnovnom sudu, neki od tih sudova bio preopterećen slučajevima, Ćupić je naveo da se nada da su donosioci odluka prilikom odlučivanja o takvim potezima pred sobom imali relevantne podatke koji govore o broju sudija u sudovima u Bijelom Polju i Beranama.

On je rekao da se nada da su imali u vidu i podatke o broju predmeta koji se kod tih sudova nalaze u radu.

„Ne bi bilo dobro da, usljed prepoterećenosti objedinjenih sudova, dođe do dodatnog produžavanja ionako dugih sudskih postupaka. Svakako treba uzeti u obzir i sudije Osnovnog suda u Kolašinu i rasporediti ih tamo gdje su najpotrebniji“, istakao je Ćupić.

On je rekao da će vrijeme pokazati da li bi odluka o ukidanju kolašinskog Osnovnog suda bila dobra.

„Ono što je značajano jeste da se, nakon pripajanja Osnovnog suda u Kolašinu bjelopoljskom ili beranskom Osnovnom sudu, mora sprovoditi kontrola rada objedinjenog suda kako bi se vidjelo da li su postignuti efekti zbog kojih se ušlo u racionalizaciju pravosudne mreže“, kazao je Ćupić.

