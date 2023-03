Ukaz o raspuštanju Skupštine objavljen u Službenom listu

Podgorica, (MINA) – Ukaz predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića o raspuštanju Skupštine objavljen je u Službenom listu.

Iz Službenog lista Televiziji Vijesti su kazali da im sajt ne radi, ali da će svi pretplatnici Službenog lista dobiti štampani primjerak.

Đukanović je ukaz o raspuštanju 27. saziva Skupštine donio 16. marta, na osnovu člana 92 tačka 3 Ustava Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS