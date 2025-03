Uhapšeno šest vozača

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su šest vozača zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja, kazali su iz Uprave policije.

Oni su na platformi X naveli da su u Baru uhapšeni V.H. (58) i V.Z. (40) zbog vožnje pod dejstvom narkotika, dok je M.B. (34) uhapšen zbog odbijanja testiranja na psihoaktivne supstance.

Navodi se da je u Kotoru, zbog vožnje pod dejstvom marihuane, uhapšen B.T. (31).

„Zbog vožnje pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 2.21 gram po kilogramu uhapšen je M.Š. (57), dok je M.S. (23) uhapšen zbog odbijanja testiranja na psihoaktivne supstance“, kaže se u objavi policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS