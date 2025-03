Uhapšeno pet vozača zbog prekršaja u saobraćaju

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su u ponedjeljak pet vozača zbog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je u Kolašinu uhapšen M.R.(28), operativno interesantna osoba, zbog vožnje pod dejstvom kokaina i istekle saobraćajne dozvole.

Iz policije su kazali da je M.R. osuđen na 30 dana zatvora.

“A.T.(30), takođe operativno interesantna osoba, uhapšen je i kažnjen novčanom i kaznom zatvora u trajanju od 20 dana zbog vožnje pod uticajem alkohola, odbijanja testiranja na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu i istekle saobraćajne dozvole”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je T.Đ.(25) uhapšena i novčano kažnjena zbog vožnje pod dejstvom marihuane, a M.T.(24) zbog vožnje pod dejstvom kokaina.

Kako su kazali iz policije, M.T. je osuđen na 20 dana zatvora.

Policija je uhapsila i M.K.(24) zbog vožnje pod dejstvom kokaina, i njemu je određena kazna od 30 dana zatvora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS