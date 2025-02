Uhapšeno pet članova organizovanih kriminalnih grupa

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su pet članova visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa, zbog sumnje da su počinilo krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, rekli su iz Uprave policije.

Navodi se da su uhapšeni R.I.(35) iz Budve, Đ.A. (28) iz Nikšića i M.Ž.(33), G.L. (37) i M.I. (32), sa Cetinja.

Kako se dodaje, službenici Sektora za borbu protiv kriminala u koordinaciji sa službenicima pljevaljske i nikšićke policije, u noći između subote i nedjelje, na teritoriji Pljevalja, kontrolisali su vozilo u kojem se nalazilo pet članova visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa.

“U odnosu na pojedine kontrolisane osobe u toku je krivični postupak zbog krivičnih djela iz oblasti teškog i organizovanog kriminala”, kaže se u saopštenju policije.

Kako se dodaje, izvršenim pregledom osoba i vozila pronađena su dva pištolja marke „Glock” i „Češka zbrojevka” sa uklonjenjenim serijskim brojevima, veća količina municije, kao i druga sredstva koja su namijenjena izvršenju krivičnih djela.

Navodi se da je policija osim pronađenog oružja i municije, oduzela i dva putnička motorna vozila.

Raspoloživi obavještajni podaci, kako se dodaje, ukazuju da je Uprava policije sprovođenjem tih aktivnosti osujetila ili spriječila izvršenja teškog krivičnog djela.

“Nakon sprovedene kriminalističke obrade R.I, Đ.A, M.Ž, G.L. i M.I. su uhapšeni zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, za koje je zaprijećena kazna zatvora od dvije do deset godina”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su istakli i da su nakon sprovedenih aktivnosti u odnosu na navedene osobe, inicirane dalje aktivnosti u sprovođenju radnji dokazivanja, kao i druge radnje prema povezanim osobama.

Oni su naglasili da je za M.I. i Đ.A. na snazi mjera nadzora zabrana napuštanja boravišta.

“A ukazujemo da je u prethodnom periodu policija u više pojedinačnih slučajeva obavještavala Viši sud u Podgorici o kršenju mjere nadzora od strane imenovanih”, dodaje se u saopštenju.

Poručuje se da će Uprava policije i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem proaktivnih, preventivnih i represivnih aktivnosti prema tim kategorijama osoba i strukturama kojima pripadaju, sa ciljem onemogućavanja njihovog destruktivnog djelovanja i uticaja na stanje bezbjednosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS