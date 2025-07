Uhapšeno devet osoba zbog zloupotrebe narkotika

Podgorica, (MINA) – Službenici policije zbog zloupotrebe narkotika uhapsili su devet osoba, od čega tri strana državljana, kazali su iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici odjeljenja bezbjednosti (OB) Budva, Bar i Ulcinj, u saradnji sa Posebnom jedinicom policije u nedjelju kontrolisali preko 460 osoba, od čega 15 operativno interesantih, dok je uhapšeno devet.

Policija je u Ulcinju sinoć, u rejonu ušća rijeke Bojane izvela ciljanu akciju na suzbijanju korišćenja droga, i tom prilikom uhapsila pet osoba zbog zloupotrebe narkotika.

Navodi se da je kontrolisan D.Đ.(41) iz Podgorice, kod kojeg je pronađeno oko 14 grama marihuane, devet pvc zamotuljaka kokaina i četiri tablete ekstazija.

“Sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu D.Đ. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga uhapšeni E.J.(21) iz Skoplja i M.A.(30) iz Smedereva, kod kojih je pronađena marihuana.

“Kontrolom kod E.O.(26) iz Uroševca, pronađen je kokain zbog čega je on uhapšen shodno članu 52 Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su službenici OB Bar u nedjelju kontrolisali pet ugostiteljskih objekata i 68 osoba, od čega pet operativno interesantnih.

“Tri osobe su predate inspektoru za strance na dalje postupanje, dok su četiri maloljetnika zatečena u konzumaciji alkohola u jednom ugostiteljskom objektu, u odnosu na koji će biti preduzete dalje mjere i radnje u skladu sa zakonom”, kaže se u saopštenju policije.

Oni su naveli da je sinoć kontrolisano 290 vozila i vozača, od čega devet operativno interesantih.

Kako se dodaje, alkotestirano je 259 osoba, a po istom osnovu sankcionisano sedam vozača i uhapšena dva.

Iz policije su rekli da su zbog drugih prekršaja iz Zakon o bezbjednosti saobraćaja uhapšene još dvije osobe.

Navodi se da su službenici OB Budva u saradnji sa pripadnicima Posebne jedinice policije kontrolisali ugostiteljske objekte i plažne barove sa akcentom na kontrolu operativno interesantnih osoba i pripadnika organizovanih kriminalnih grupa.

Kako se dodaje, u četiri objekta policija je oduzela narkotike i dva ručna spreja sa nadražujućim dejstvom.

“Kontrolisano je 97 osoba, od čega jedna operativno interesantna, a procesuirana su dvije osobe po Zakonu o javnom redu i miru i Zakonu o sprečavanju zloupotrebe droga”, dodaje se u saopštenju.

