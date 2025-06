Uhapšeni turski državljani zbog pokušaja krijumčarenja droge

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su na Aerodromu Podgorica turske državljane T.T. (24) i C.E. (26), sa dozvolom za privremeni boravak i rad u Crnoj Gori, osumnjičene za pokušaj krijumčarenja preko 900 grama marihuane, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici, u saradnji sa službenicima Službe bezbjednosti Aerodroma Podgorica, na graničnom prelazu, na izlazu iz Crne Gore, prilikom kontrole putnika na letu strane aviokompanije pregledali T.T. i C.E.

“Izvršenim detaljnim pregledom, kod C.E je ispod odjeće, pričvršćeno ljepljivom trakom, u predjelu stomaka i prepona pronađeno više pakovanja biljne materije nalik na marihuanu, mase oko 490 grama”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je kod T.T. pronađeno, na identičan način, pričvršćeno uz tijelo samoljepljivom trakom, više pakovanja marihuane, mase oko 440 grama.

“Pretresen je stan koji su osumnjičeni iznajmljivali u naselju Zabjelo, i pronađena je manja količina biljne materije nalik na marihuanu, jedna ručno pravljena cigareta – džoint, kao i mašinica za drobljenje”, rekli su iz policije.

Oni su kazali da je sa događajem upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem su nalogu C.E. i T.T. uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga.

