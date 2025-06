Uhapšeni službenici Sekretarijata za komunalne poslove u Tivtu

Podgorica, (MINA) – Službenici Sekretarijata za komunalne poslove i nadzor Opštine Tivat P.G. (42) i B.R. (45) uhapšeni su zbog krivičnog djela zlostavljanje, saopšteno je Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Kotoru.

Kako su kazali iz kotorskog ODT-a, P.G. i B.R. su osumnjičeni da su prilikom vršenja službene dužnosti zlostavljali S.H. iz Švedske.

„Osumnjičeni su prema S.H. su postupali na način kojim se vrijeđa ljudsko dostojanstvo“, navodi se u saopštenju.

