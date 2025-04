Uhapšeni Plavljani osumnjičeni da su maloljetnici dali marihuanu

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Plav uhapsili su sinoć H.L.(24) i A.Š.(25) iz tog grada zbog sumnje da su maloljetnici dali na uživanje marihuanu, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, policija je sinoć oko 23 sata kontrolisala automobil plavskih registarskih oznaka, kojim je upravljao H.L, a u kojem su se nalazili A.Š. i maloljetna djevojčica iz Gusinja.

»Pregledom vozila pronađena je biljna materija zelene boje nalik na opojnu drogu marihuanu kao i jedna ručno pravljena cigareta, takozvani džoint«, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je testiranjem u zdravstvenoj ustanovi utvrđeno da je maloljetna djevojčica pozitivna na prisustvo marihuane.

»Njoj su, kako se sumnja, H.L. i A.Š. istog dana, dok su se vozili u pravcu Berana dali na čuvanje i konzumaciju pomenutu opojnu drogu«, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da su H.L. i A.Š uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga na štetu maloljetnog lica.

“Oni će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu, na dalju nadležnost”, rekli su iz policije.

