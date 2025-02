Uhapšeni osumnjičeni za otmicu pet stranih državljana

Podgorica, (MINA) – Danilovgradska policija uhapsila je državljane Pakistana, R.T. i A.Z., zbog sumnje da su u jednoj kući u Podgorici tri dana protivpravno držali pet indijskih državljana, kako bi od njih iznudili novac, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je policija, u cilju rasvjetljavanja krivičnog djela otmica, identifikovala i locirala dva izvršioca tog krivičnog djela.

“Policijski službenici su kontrolisali pakistanske državljane R.T. i A.Z. i tom prilikom pronašli manje pvc pakovanje sa sadržajem materije za koju se sumnja da je marihuana, zbog čega će protiv A.Z. biti podnijeta prekršajna prijava”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su R.T. i A.Z. nakon konsultacija sa osnovnim državnim tužiocem u Podgorici uhapšeni zbog sumnje da su izvršili krivično djelo otimica.

Oni su, kako se sumnja, upotrebom fizičke snage, uz prijetnju hladnim i vatrenim oružjem, protivpravno zadržali u jednoj kući u Podgorici pet indijskih državljana tri dana i od njih tražili novac.

“Nakon što su iznudili traženi novac, R.T. i A.Z. su oštećene osobe primorali da ilegalno pređu državnu granicu Crne Gore”, navodi se u sapštenju.

