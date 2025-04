Uhapšeni osumnjičeni za krađu cigareta vrijednih preko 100 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Službenici podgoričke policije uhapsili su tri osobe osumnjičene za krađu cigareta u vrijednosti od preko 100 hiljada EUR, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici kriminalističke policije za suzbijanje imovinskog kriminaliteta uhapsili I.J (40) i Ž.N (40) iz Podgorice, osumnjičene za deset teških krađa na štetu jednog pravnog lica, kao i M.M (44) zbog sumnje da je počinio krivično djelo prikrivanje.

Iz policije su kazali da su I.J. i Ž.N. od 2. januara do 24. marta provalili u deset objekata jedne firme u Podgorici, iz kojih su ukrali cigarete vrijedne 101,3 hiljade EUR.

Kako su naveli iz policije, M.M. je te cigarete prodavao, iako je znao da su ukradene.

“Iz objekata su otuđivali cigarete, kao i alkoholna pića, a cigarete su potom, sumnja se, predavali M.M. koji je bio zadužen za prodaju, iako je znao ili morao znati da potiču iz krivičnog djela, pa je iste nakon preuzimanja prodavao zasad nepoznatom licu na čijoj se identifikaciji radi”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su I.J., Ž.N. i M.M. su uhapšeni u “štek stanu“ u Podgorici, nakon čega su službenici policije pretresli stan i druge prostorije.

“Tom prilikom su izuzeti tragovi vezani za izvršenje navedenih krivičnih djela, kao i jedna vaga za precizno mjerenje”, kazali su iz policije.

Oni su rekli da su pretresi izvršeni na još pet lokacija koje je koristio osumljičeni I.J.

“Prilikom tih pretresa su u dva poslovna prostora, koja se nalaze u naselju Zabjelo, pronađeni predmeti za koje se sumnja da su korišćeni za izvršenje navedenih krivičnih djela, odnosno za obijanje kioska”, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su I.J., Ž.N. i M.M., uz krivičnu prijavu, privedeni državnom tužiocu u Podgorici koji im je, nakon saslušanja, odredio zadržavanje do privođenja nadležnom sudiji za istragu.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, njihovi službenici su u utorak uhapsili i D.P (45), zbog sumnje da je počinio krivično djelo krađa.

“On je, kako se sumnja, 4. oktobra prošle godine, iskoristio nepažnju oštećene i sa prozora jedne pekare u Golubovcima ukrao novčanik u kojem se nalazilo 1.350 EUR i njena lična dokumenta”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će D.P., uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom državnom tužiocu u u Podgorici.

Iz Uprave policije su kazali da su službenici podgoričke Stanice kriminalističke policije, od početka godine, rasvijetlili 98,2 odsto ukupno registrovanih imovinskih delikata, odnosno 111 od ukupno 113 krađa, teških krađa i razbojništava.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS