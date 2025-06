Uhapšeni Nikšićani zbog zloupotrebe narkotika

Podgorica, (MINA) – Nikšićani A.D. (25) i P.V. (23) uhapšeni su u park šumi Trebjesa, u Nikšiću, prilikom konzumacije marihuane, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su policijski službenici drogu izuzeli sa lica mjesta, dok su od A.D. i P.V. prikupljena obavještenja u službenim prostorijama Odjeljenja bezbjednosti (OB) Nikšić.

Iz policije su rekli da je, po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, P.V. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga na štetu A.D, i protiv njega će tužilaštvu biti podnijeta krivična prijava.

„Uhapšen je i A.D. zbog počinjenog prekršaja iz člana 52 Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga i protiv njega je sudu za prekršaje podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka“, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave policije su kazali da su službenici OB Nikšić, od aprila do prve polovine juna ove godine, podnijeli 14 prekršajnih prijava iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe opojnih droga i uhapsili 12 osoba.

