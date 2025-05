Uhapšeni državljani BiH zbog krađa u Budvi i Kotoru

Podgorica, (MINA) – Budvanska policija uhapsila je državljane Bosne i Hercegovine (BiH) Dž.N.(50) i F.A.(38), osumnjičene za više teških krađa u Kotoru i Budvi, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su Dž.N. i F.A. iz Mostara uhapšeni nakon što su službenici budvanskog i kotorskog Odjeljenja bezbjednosti rasvijetili više krivičnih djela teška krađa na teritoriji ta dva grada.

„Dž.N. i F.A. se sumnjiče da su u više navrata, na teritoriji opštine Budva, na parking prostorima obijali vozila, vršili premetačinu i ukrali predmete od više osoba“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da se državljani BiH sumnjiče da su u Kotoru pokušali da provale u kampersko vozilo, nakon čega su iz dva vozila ukrali mobilni telefon Samsung i karticu za bezgotovinsko plaćanje, čiji je vlasnik strana državljanka.

U saopštenju se navodi da su uhapšeni u više navrata plaćali ukradenom platnom karticom.

„Iz još jednog vozila su ukrali laptop računar marke Samsung, bežične slušalice marke Samsung, bežični uređaj za punjenje mobilnih telefona, metalni novac i kofer sa ličnim stvarima“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su sprovođenjem operativno-taktičkih mjera i radnji Dž.N. i F.A. identifikovani, nakon čega su spriječeni u pokušaju prelaska državne granice i od službenika granične policije predati na dalje postupanje službenicima Regionalnog centra bezbjednosti Jug.

„Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva su uhapsili Dž.N. i F.A. i protiv njih podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da su počinili krivično djelo teška krađa u produženom trajanju“, naveli su iz policije.

Kako su rekli, službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor su protiv Dž.N. i F.A. Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da su počinili krivično djelo teška krađa u sticaju sa krivičnim djelom falsifikovanje i zloupotreba kreditnih kartica i kartica za bezgotovinsko plaćanje na štetu više osoba.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS