Uhapšene tri osobe zbog vožnje pod dejstvom kokaina

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su tri osobe zbog vožnje pod dejstvom kokaina, saopšteno je iz Uprave policije.

Oni su na platformi X naveli da je žabljačka policija uhapsila M.S.(34) iz Srbije koji je upravljao vozilom pod dejstvom kokaina.

Iz policije su naveli da je M.S. kažnjen novčanom kaznom od 700 EUR.

“U Rožajama je zbog vožnje pod dejstvom kokaina uhapšen E.R.(39), dok je zbog istog prekršaja u Kolašinu uhapšen S.K.(21) iz Zete”, kazali su iz policije.

