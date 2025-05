Uhapšene tri osobe zbog vožnje pod dejstvom droge

Podgorica, (MINA) – Službenici barske policije uhapsili su tri vozača zbog vožnje pod dejstvom droge, kazali su iz Uprave policije.

Oni su na platformi X naveli da je policija, u okviru lokalnih akcija Alkohol i Psihoaktivne supstance (PAS), uhapsila R.F (26) iz Azerbejdžana, M.C. (24) iz Turske i A.D.(21) iz Srbije zbog upravljanja vozilom pod dejstvom marihuane.

„Zbog odbijanja testiranja na PAS uhapšeni su V.L.(42) iz Bara M.R.(33) iz Podgorice“, rekli su iz policije.

Navodi se da je uhapšen i N.S. (38) iz Bara zbog upravljanja vozilom sa 1,86 promila alkohola u krvi.

Iz policije su kazali da su uhapšeni privedeni sudiji za prekršaje u Baru u zakonskom roku.

