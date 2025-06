Uhapšene tri osobe zbog krađe u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili su tri osobe, od kojih su dvije maloljetne, zbog sumnje da su izvršile krivično djelo teška krađa.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, uhapšeni su V.Č. (21) i dva šesnaestogodišnjaka iz Podgorice koji su, kako se sumnja, sinoć oko ponoći provalili u jedan prodajni objekat i ukrali uložak kase u kojem se nalazilo 100 EUR.

Navodi se da su policijski službenici, po prijavi o obijanju objekta, preduzeli koordinirane mjere i radnje koje su veoma brzo dovele do identifikovanja i lociranja osumnjičenih u jednom stanu u Podgorici.

U stanu su, kako su kazali iz policije, pronađeni uložak kase i novac, dok je kod jednog od maloljetnika pronađeno i pvc pakovanje sa praškastom materijom bijele boje nalik na kokain.

„O svemu je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je kvalifikovao krivično djelo i naložio da se ova tri lica liše slobode te da mu se, uz krivičnu prijavu, sprovedu na dalju nadležnost“, kaže se u saopštenju.

