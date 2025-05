Uhapšene tri operativno interesantne osobe

Podgorica, (MINA) – Službenici ulcinjske policije uhapsili su tri operativno interesantne osobe, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je uhapšen N.Ć. (34) sa Cetinja koji je vozio pod dejstvom marihuane i operativno interesantna osoba S.L. (53) iz Rožaja kod kojeg je testiranjem utvrđeno prisustvo kokaina i marihuane.

„N.Ć. je kažnjen novčanom kaznom od dvije hiljade EUR i šest mjeseci zabrane upravljanja vozilom dok je S.L. kažnjen zatvorskom kaznom od 30 dana i zabranom upravljanja vozilom u trajanju od šest mjeseci“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su policijski službenici u Ulcinju kontrolisali vozilo marke Ford, bez registarskih oznaka, koje se nije zaustavilo na znak „stop“, nakon čega su prilikom sustizanja vozila iz njega izašla dvije osobe koje su se dale u bjekstvo.

„Jedna osoba je sustignuta i identifikovana kao N.M.(24) operativno interesantna osoba iz Bara, koja je prilikom pregleda odgurnula policijskog službenika, nakon čega je uhapšen zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su naveli da je druga operativno interesantna osoba M.V. (24) iz Berana, vozač Forda, kasnije pronađen u rejonu ušća rijeke Bojane i uhapšen zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

„N.M. je kažnjen sa 1,5 hiljada EUR zbog ometanja policijskog službenika u vršenju službene radnje, dok je M.V. kažnjen zatvorskom kaznom od 15 dana i novčanom kaznom u iznosu od 300 EUR“, kaže se u saopštenju.

Službenici ulcinjske policije uhapsili su državljanina Srbije F.H. (29) iz Novog Pazara, za kojeg je testiranjem utvrđeno da je vozilom upravljao pod dejstvom marihuane, čime je počinio prekršaj iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

„Osim toga, kontrolom je kod njega je pronađena određena količina marihuane čime je počinio prekršaj iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je sudija za prekršaje kaznio F.H. novčanom kaznom u iznosu od 1,7 hiljada EUR zbog oba prekršaja.

Navodi se da su u rejonu Ade Bojane kontrolisani B.K. (20) i S.M. (19) iz Podgorice, kod kojih je pronađen kokain, koju je, kako se sumnja, B.K. ustupio na uživanje ženskoj osobi S.M.

„Po nalogu tužioca protiv B.K. je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo omogućavanje uživanja droga na štetu S.M. kao i prekršajna prijava iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, u istom reonu je kod A.S. (27) iz Berana pronađena marihuana nakon čega je on uhapšen zbog počinjenog prekršaja iz člana 52 Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

„Uhapšeni su i kosovski državljanin U.K.(39) i Ulcinjanin Z.D.(41) zbog vožnje u alkoholisanom stanju“, navodi se u saopštenju.

