Uhapšene dvije osobe zbog vožnje pod dejstvom droga

Podgorica, (MINA) – Službenici kolašinske policije uhapsili su u četvrtak dvije osobe, kod kojih je testiranjem utvrđeno prisustvo droga u organizmu i pronađen heroin, saopštili su iz Uprave policije.

Navodi se da su policijski službenici u četvrtak, oko 11 sati, kontrolisali putničkog motornog vozila podgoričkih registarskih oznaka kojim je upravljao P.R.(55), operativno interesantna osoba iz Podgorice.

„Testiranjem na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu, ustanovljeno je da je P.R. vozilom upravljao pod dejstvom heroina“, kaže se u saopštenju.

Daljom kontrolom i pregledom vozila, kako se dodaje, pronađeno je pvc pakovanje sa oko 170 grama praškaste materije nalik na heroin.

„Policijski službenici su uhapsili P.R. zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, a sudija za prekršaje ga je kaznio sa 20 dana zatvora“, rekli su iz policije.

U saopštenju se navodi da je sa događajem upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju po čijem je nalogu protiv P.R. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga.

Dodaje se da su službenici kolašinske policije kontrolisali i I.E.(23) iz Bara, kod kojeg je testiranjem utvrđeno prisustvo opojne kokaina, pod čijim je dejstvom upravljao vozilom.

„Zbog navedenog prekršaja I.E. je uhapšen i protiv njega je područnom organu za prekršaje podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka shodno Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima“, kazali su iz policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS