Uhapšene dvije osobe zbog tuče na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Službenici cetinjske policije uhapsili su A.M.(33) i M.M.(33) zbog sumnje da su učestvovali u tuči koja se u subotu polijepodne dogodila u Prijestonici.

Iz Uprave policije je saopšteno da je A.M. operativno-interesantna osoba, a M.M. pripadnik jedne organizovane kriminalne grupe

„Postupajući po informaciji da je u subotu, oko 15 sati i 30 minuta, došlo do tuče između više lica, službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje preduzeli su mjere i radnje na rasvjetljavanju događaja, nakon čega je identifikovano pet, a lišene slobode dvije osobe“, kazali su iz policije.

Kako su naveli, iako događaj nije zvanično prijavljen policiji, preduzete su proaktivne mjere i radnje koje su rezultirale rasvjetljavanjem događaja.

„U tuči su, kako je sumnja, učestvovala operativno interesantna lica bliska ogranizovanim kriminalnim grupama, kada je jedno zadobilo teške tjelesne povrede u vidu loma nosa i noge“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su policijski službenici identifikovali dva učesnika događaja – A.M. i M.M.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju po čijem su nalogu A.M. i M.M. uz krivičnu prijavu uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivično djelo učestvovanje u tuči.

„Službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje tragaju za još tri osobe čiji je identitet poznat policiji“, dodaje se u saopštenju.

