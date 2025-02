Uhapšene dvije osobe zbog nasilničkog ponašanja

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija uhapsila je S.R. (28) i V.J. (39) koji je operativno interesantna osoba, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici podgoričkog Odjeljenja bezbjednosti uhapsili S.R. i V.J. zbog narušavanja javnog reda i mira u jednom ugostiteljskom objektu u Podgorici u srijedu, oko dva sata poslije ponoći.

Kako se dodaje, policijski službenici su na mjestu događaja zatekli dvije oštećene osobe kojima su, nakon ukazivanja ljekarske pomoći, konstatovane lake tjelesne povrede.

„Preduzimajući aktivnosti iz svoje nadležnosti na rasvjetljavanju događaja, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, policijski službenici su kao izvršioce identifikovali, a potom i uhapsili V.J., operativno interesantnu osobu, i S.R, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da službenici Regionalnog centra bezbjednosti Centar preduzimaju prioritetne mjere i radnje na otkrivanju krivičnih djela sa elementima nasilja, njihovom rasvjetljavanju i procesuiranju izvršilaca, a sve u cilju unapređenja ukupne bezbjednosti.

