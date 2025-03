Uhapšene dvije osobe zbog krijumčarenja cigareta i napada na policajce

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su u Rožajama bezbjednosno interesantne osobe E.K. (48) i R.M. (41), zbog sumnje da su izvršile krivična djela krijumčarenje i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici policije u srijedu oko 15 sati i 30 minuta, u mjestu Stupa, uočili terensko motorno vozilo bez registarskih oznaka, koje se nije zaustavilo na izdato naređenje, već se velikom brzinom udaljilo u pravcu Jablanice.

Iz policije su kazali da su to vozilo pronašli sakriveno kod pomoćnog objekta porodične kuće E.K. u mjestu Bać.

Kako su naveli, na lice mjesta je došao E.K. sa još nekoliko osoba koje su u rodbinskim ili prijateljskim odnosima sa njim.

Dodaje se da je R.M. podmetnuo požar na vozilu, nakon čega je šest osoba verbalno i fizički napalo dva policijska službenika.

Iz policije su kazali da je R.M. prilikom napada imao sjekiru.

“L.K.(18) nanosi oštećenja službenom vozilu policije, nakon čega svojim vozilom blokira prilazni put, u namjeri da onemogući dolazak vatrogasne službe”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su osobe uključene u događaj privedene u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Rožaje, dok je na licu mjesta izvršen uviđaj i pronađeno preko 1,6 hiljada paklica cigareta različitih marki koje nijesu u potpunosti izgorjele.

Kako su kazali iz policije, veći dio cigareta, za koje se sumnja da su predmet krijumčarenja, uništen je u požaru.

Dodaje se da su E.K. i R.M. uhapšeni zbog sumnje da su izvršili krivično djelo krijumčarenje, u sticaju sa krivičnim djelom napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

“Protiv L.K., ćerke E.K., podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da je izvršila krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti u pokušaju, u sticaju sa krivičnim djelom uništenje i oštećenje tuđe stvari”, navodi se u saopštenju policije.

Oni su kazali da su krivične prijave podnijete i protiv maloljetnih ćerke i sina E.K. zbog sumnje da su počinili krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Kako su naveli iz Uprave policije, zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, podnijeta je krivična prijava protiv R.K.(34), za kojim policija intenzivno traga.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS