Uhapšene dvije osobe koje su potraživane po nacionalnim potjernicama

Podgorica, (MINA) – Tivatska policija uhapsila je dvije osobe sa kojima se tragalo i sprovela ih u Upravu za izvršenje sankcija (UIKS) radi izdržavanja kazne zatvora, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, službenici policije su u mjestu Gradiošnica kontrolisali T.B. (25) iz Tivta i G.K. (23), kosovskog državljanina sa boravkom u Tivtu, i tom prilikom ih zatekli u konzumaciji marihuane.

Iz policije su kazali da se, preduzimanjem daljih mjera i radnji, došlo do sumnje da je T.B. dao G.K. na uživanje marihuanu.

“Protiv T.B. je Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da je izvršenim dodatnim provjerama utvrđeno da su za navedenim osobama raspisane nacionalne potrage.

Kako su pojasnili iz policije, G.K. se potražuje radi izdržavanja kazne zatvora zbog krivičnog djela vanbračna zajednica sa maloljetnikom, a za T.B. radi izdržavanja kazne zatvora zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

„Po okončanju preduzetih službenih mjera i radnji, policijski službenici su T.B. i G.K. uhapsili i sproveli na izdržavanje kazni u UIKS“, navodi se u saopštenju.

