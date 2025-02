Uhapšena osoba kod koje su pronađeni pištolj i municija

Podgorica, (MINA) – Cetinjska policija uhapsila je u tom gradu R.P., zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su policijski službenici, tokom pretresa prostorija koje koristi R.P. u mjestu Meterizi, pronašli pištolj i 1.519 komada puščane municije.

Kako se dodaje, tom prilikom su pronašli i 75 komada pištoljske municije, 11 ručnih bombi, devet detonatorskih kapisli, 24 komada štapina, eksploziv, i sporogoreći štapin.

“Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju po čijem je nalogu R.P. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija”, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije su kazali da će nastaviti sa odlučnim mjerama u borbi protiv nezakonitog posjedovanja oružja i eksplozivnih materija, s ciljem jačanja bezbjednosti i zaštite građana.

