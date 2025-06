Uhapšena osoba bliska organizovanoj kriminalnoj grupi

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su D.A. (28), koji je blizak jednoj visokorizičnoj organizovanoj kriminalnoj grupi, zbog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica kontrolisali blindirano vozilo marke Audi A8, podgoričkih registarskih oznaka kojim je upravljao D.A, a sa kojim su se u vozilu nalazila još dvije osobe.

„Vozilo je posjedovalo svjetlosnu i zvučnu signalizaciju koja se može ugrađivati samo na vozilima sa pravom prvenstva prolaza, pa je D.A. uhapšen zbog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima“, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli iz policije, D.A. je blizak jednoj visokorizičnoj organizovanoj kriminalnoj grupi i on je prekršio mjeru nadzora – zabranu napuštanja teritorije opštine Nikšić.

„O kršenju mjere nadzora bez odlaganja je obaviješten nadležni sud, a u odnosu na postupanje te osobe je konstatovano kršenje mjere nadzora već devet puta“, kaže se u saopštenju.

