Uhapšena operativno interesantna osoba

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su Tivćanina M.R.(39), koji važi za operativno intersantnu osobu, zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Iz Uprave policije kazali su da su njihovi službenici, u okviru pojačanih aktivnosti kontrolisali i sankcionisali tri osobe, od čega dvije operativno interesantne osobe kao i da su oduzeli jedno skupocjeno vozilo.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti (OB) Bar kontrolisali operativno interesantnu osobu M.J.(28), od kojeg je radi daljih provjera oduzeto skupocjeno putničko motorno vozilo, marke Land Rover Defender, njemačkih registarskih oznaka.

Dodaje se da su službenici policije sinoć oko 22 sata u blizini Luke Kotor, kontrolisali vozača, operativno interesantnu osobu M.R. iz Tivta, koji je upravljao vozilom marke Audi SQ7.

Kontrolom je, kako se navodi, utvrđeno da je M.R vozilom upravljao sa saobraćajnom dozvolom kojoj je istekao rok važenja.

Iz policije su dodali da je za M.R. nakon testiranja na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu, utvrđeno prisustvo kokaina pod čijim je dejstvom upravljao vozilom.

“M.R. je uhapšen zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, M.R. je sudija za prekršaje izrekao novčanu kaznu od hiljadu EUR i mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom četiri mjeseca.

Navodi se da su službenici OB Kolašin, preduzimajući mjere i radnje na sprečavanju izvršenja krivičih djela i prekršaja, kontrolisali M.R. (20) iz Mojkovca.

On je, kako se dodaje, u trenutku kontrole upravljao vozilom marke Audi A4 švajcarskih registarskih oznaka.

“Prilikom testiranja na prisustvo droga u organizmu, utvrđeno je da je M.R. vozilom upravljao pod dejstvom marihuane, zbog čega je uhapšen”, rekli su iz policije.

Oni su kazali da je sudija za prekršaje u Kolašinu kaznio novčano M.R.

