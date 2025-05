Uhapšena jedna osoba zbog nesreće na gradilištu u Ulcinju

Podgorica, (MINA) – Ulcinjska policija uhapsila je E.L. (31) iz Albanije zbog nesreće na gradilištu u Ulcinju u kojoj je u subotu poginuo E.K.(20), gdje je bio angažovan kao pomoćni radnik.

Iz Uprave policije kazali su da se E.L. sumnjiči za teško djelo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti.

„On je uhapšen po nalogu tužioca i biće uz krivičnu prijavu priveden istom na dalju nadležnost“, navodi se u saopštenju.

