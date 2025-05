Uhapšena dvojica osumnjičenih za nasilničko ponašanje

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su S.B. (26) iz Danilovgrada i D.U. (21) iz Podgorice, osumnjičene za krivično djelo nasilničko ponašanje, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da je oštećena osoba u subotu, oko šest sati, Odjeljenju bezbjednosti Podgorica prijavila da su je dva njoj nepoznata muškarca napala u podgoričkom naselju Blok V.

„Policijski službenici su postupili po prijavi i, preduzimajući operativno – taktičke mjere i radnje, ubrzo došli do identiteta obje osobe, S.B. i D.U, a potom su od svih osoba uzete izjave na zapisnik na okolnosti događaja“, kaže se u saopštenju.

Sumnja se da su S.B. i D.U. fizički napali oštećenog, zadajući mu više udaraca nogama i rukama po glavi i tijelu, zbog čega je pao na asfalt.

„A zatim su ga, kada je krenuo da se udaljava od njih dvojice, sustigli i ponovo fizički napali“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je oštećeni lakše povrijeđen.

„O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji se izjasnio da se u radnjama S.B. i D.U. stiču bitni elementi krivičnog djela nasilnično ponašanje“, kaže se u saopštenju.

Osumnjičeni su, kako su naveli iz policije, uhapšeni i uz krivičnu prijavu sprovedeni nadležnom državnom tužiocu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS