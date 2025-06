Uhapšena dva maloljetnika zbog razbojništva

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su dva maloljetnika od 17 godina osumnjičena za razbojništvo nad turskim državljaninom, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je turski državljanin u utorak podgoričkoj policiji prijavio da ga je u ranim jutarnjim časovima u centra grada, napalo više nepoznatih osoba, koje su ga udarile i otuđile novčanik.

„Službenici Stanice kriminalističke policije za suzbijanje imovinskog kriminaliteta su identifikovali tri maloljetnika, od čega dva starosti 17 i jedan 13 godina“, kaže se u saopštenju.

Oni su, kako se sumnja, prethodno, u jednom ugostiteljskom objektu ostvarili komunikaciju sa oštećenim, nakon čega su ga sačekali u blizini jednog mosta, kada su ga udarali u glavu i otuđili novčanik sa ličnim dokumentima i novcem od 300 EUR.

„Po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici dva maloljetnika stara 17 godina su uhapšeni zbog sumnje da su izvršili krivično djelo razbojništvo, dok je treći maloljetnik koji se nalazio u društvu tih osoba, zbog uzrasta krivično neodgovoran“, kaže se u saopštenju.

